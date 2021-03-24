Барнаул, , 07:58 — REGNUM В Алтайском крае, где порывы ветра 24 марта достигают 32 метров в секунду, временно перекрыли проезд по некоторым трассам регионального значения. По данным дородных служб, по причине плохой видимости движение ограничено на дороге К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска — на участке от 0 до 71 км.) и на К-09 (на участке от 9 до 169 км — Змеиногорский, Поспелихинский, Третьяковский, Курьинский районы).

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Также известно, что в Рубцовске и в Змеиногорском районе (нулевой километр и 71-й километр автодороги) выставлены два поста ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта.

В готовности к применению развернуто два подвижных пункта обогрева (на 51 место), но необходимости в развертывании нет: на данном участке работают семь стационарных пунктов обогрева на 109 мест на базе кафе и заправок.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем в Барнауле на площади Победы, 8-А сорвало часть кровли, пострадали как минимум, три автомобиля, а на новом мосту из-за сильного бокового ветра у фургона перевернулся контейнер.

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