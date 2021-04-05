Уфа, , 12:50 — REGNUM Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что ночью и утром 6 апреля в республике ожидается туман, видимость менее 500 метров, на некоторых дорогах — гололедица. Днем 6 апреля в республике может пройти небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ночью столбик термометра может упасть до отметки — 7 °C, а днем воздух может прогреться до +9°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе с крыши дома на школьника рухнула снежная глыба.