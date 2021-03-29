Иркутск, , 13:03 — REGNUM В связи с резким потеплением в южных, центральных, западных районах Иркутской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев. Об этом 29 марта предупреждает региональное ГУ МЧС РФ.

Паводок в Приангарье МЧС

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По словам спасателей, снеготаяние может доставить неприятностей как жителям сельской местности, так и горожанам. Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальное тепло наблюдается во многих регионах Сибири.

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