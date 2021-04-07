с. Староалейское, , 08:08 — REGNUM В связи с резким потеплением, паводковая обстановка обострилась в селе Староалейское (Алтайский край). Как сообщает 7 апреля региональное ГУ МЧС РФ, из-за обильного снеготаяния и повышения уровня талых вод произошёл промыв дорожного полотна водами с полей. В результате отрезаны пять жилых домов.

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К родственникам эвакуированы трое человек. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь гражданам, проживающим в изолированных водой домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае на различных этапах паводка риск подтопления существует в 182 населенных пунктах в 39 муниципальных образованиях.

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