Лаганский район, , 09:45 — REGNUM В Лаганском районе Республики Калмыкия введён режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщается на странице администрации муниципального образования в Instagram.

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«Привести в готовность все силы и средства к реагированию на внештатные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий. И ввести режим «Повышенная готовность» на территории Лаганского РМО», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что синоптики прогнозируют в Калмыкии дожди с грозой и градом, шквалистое усиление ветра — до 29 метров в секунду.

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