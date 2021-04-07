Саратов, , 10:15 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 10:00 (местное время) 7 апреля подтоплены шесть низководных мостов в трех районах — Аткарский, Лысогорский и Ртищевский.

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По данным ГУ МСЧ России по Саратовской области, погибших и пострадавших нет, угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Везде имеются объездные пути (от 3 до 75 км). Лодочную переправу организовали в Аткарском районе, где спасатели перевозят желающих по расписанию.

ИА REGNUM 6 апреля сообщало, что в Саратовской области были зарегистрированы три новых случая подтопления мостов. 4 апреля в Базарно-Карабулакском районе произошло подтопление семи частных домов и четырех прилегающих участков. Там, предположительно произошел размыв насыпи сельскохозяйственного пруда.

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