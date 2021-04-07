Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве 7 апреля ожидается облачная погода с дождём, сообщает центр «Фобос».

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"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором циклона, из-за чего небо будет хмуриться, прольются небольшие дожди, но это не помешает температурному фону оказаться в пределах климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице ожидается до 12 градусов выше нуля, в Московской области — до 13 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области на неделю раньше обычного вскроюсь реки, а уровень воды во время весеннего половодья будет на 20−35 см выше.

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