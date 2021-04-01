Чебоксары, , 06:13 — REGNUM Апрель в Чувашии после холодного марта ожидается в пределах климатической нормы и, может быть, даже теплее. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По предварительным расчётам, составленным на основе погодных циклов, дожди и снег ожидаются в республике почти всю первую половину апреля. Но при этом температура будет расти и к середине месяца прогнозируется до +17 градусов тепла.

По расчётам синоптика-любителя, снег в Чебоксарах может растаять к 10 апреля.

Но после резкого потепления прогнозируется короткое похолодание — температура может упасть до нулевой отметки, и вместо дождей может пойти снег.

Во второй половине апреля ожидается сухая и тёплая погода, температура может превысить 20-градусную отметку.