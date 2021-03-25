Ульяновск, , 17:39 — REGNUM В Ульяновской области на территории Сурского района в преддверии паводка проведены подрывные работы. Их цель — разрыхление ледового покрова, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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Подрывные работы проводила инженерно-саперная группа 31-й десантно-штурмовой бригады совместно со спасателями в русле реки Сура в селе Сара. Работы прошли по обеим сторонам моста. Отмечается, что специалисты пробурили 37 лунок для закладки взрывчатого вещества, всего в ходе взрывных работ израсходовано около 50 кг подрывных веществ.

В ведомстве отмечают, цель подрывных работ — «разрыхление ледового покрова» для снятия нагрузки на мост и предотвращение ледяных заторов, которые могут привести к подтоплению жилого сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на время паводка сформирована группа из 5 тыс. человек, подготовлено более 1,3 тыс. единиц техники и свыше 100 плавсредств. Для мониторинга ситуации будут использованы беспилотники.

Напомним, снегозапасы в бассейнах рек Ульяновской области значительно превышают норму, поэтому при резком потеплении приток воды может быть большим.

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