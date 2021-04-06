Волгоград, , 12:36 — REGNUM Женщина получила смертельные травмы из-за упавшего на неё дерева 6 апреля в Красноармейском районе Волгограда. В региональном Следственном комитете организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Дерево обрушилось в результате сильного порыва ветра на улице Брестской. Под ним в этот момент проходила женщина, она получила смертельные травмы и скончалась на месте. Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер в регионе продлится до конца суток, порывы достигают 25 м/с.