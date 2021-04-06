Красноярск, , 02:02 — REGNUM Во вторник, 6 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +14…+17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 05:40 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 6 на 7 марта ожидается до +3…+5 °C, облачно с прояснениями, временами небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 7−12 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В среду, 7 апреля, в Красноярске до +7…+9 °C днём и −1…+3 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В четверг, 8 апреля, в Красноярске ожидается до +5…+7 °C днём. Ночью — до −1…+1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается юго-восточный ветер до 15−20 м/с на порывах, местами сильный снег, метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.