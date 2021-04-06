Село Енотаевка, Астраханская область, , 14:34 — REGNUM В Астраханской области из-за сильного ветра 6 апреля была нарушена работа паромной переправы села Замьяны в Енотаевском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Около 14:00 по местному времени у паромной переправы через Волгу из-за сильного ветра оборвался трос. Паром отнесло на пять километров ниже по течению. На пароме находятся девять автомобилей и десять человек.

По информации спасателей, никто не пострадал. На месте работает оперативная группа Енотаевского местного пожарно-спасательного гарнизона.