Красноярск, , 03:56 — REGNUM В субботу, 10 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +6…+8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 07:40 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 10 на 11 апреля ожидается до −7…−5 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 752 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 апреля, в Красноярске до +5…+7 °C днём и −1…+1 °C ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 12 апреля, в Красноярске ожидается до +6…+7 °C днём. Ночью — до +2…+4 °C, облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный юго-восточный ветер до 20−25 м/с на порывах, метель. В Туруханском районе порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.