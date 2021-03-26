Новосибирск, , 13:14 — REGNUM Жителей Новосибирска предупредили о надвигающейся непогоде.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии города, ссылаясь на данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 и 28 марта в Новосибирске сохранится температура воздуха до +3 °С.

28 марта в областной столице прогнозируется мокрый снег, днём — с дождём. Ветер юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

29 марта ожидается умеренный мокрый снег. Ветер западный 8−13 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области 26 марта предупредили о существенном ухудшении погодных условий.