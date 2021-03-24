Красноярск, , 11:04 — REGNUM Прокуратура завершила проверку по информации о сбросе снега в реку Енисей при уборке автодорог на Николаевском мосту в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в краевой прокуратуре.

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По данным ведомства, проверка показала, что муниципальное предприятие Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) нарушило при осуществлении уборки улиц технологию сбора снежных масс. В результате снег попал в реку Енисей.

22 марта муниципальное предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). Сумма штрафа составила 75 тысяч рублей.

Также на САТП наложены штрафные санкции по результатам рассмотрения представления, внесённого Красноярской природоохранной прокуратурой руководителю КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (КРУДОР), по факту ненадлежащего осуществления контроля за деятельностью подрядчика. Сумма штрафа за ненадлежащее исполнение контракта по уборке снега с улиц Красноярска составила 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия вынудили дорожные службы Барнаула перейти на особый режим работы.

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