Москва, , 10:18 — REGNUM О погоде, которая ожидает жителей столицы России и Подмосковья в течение ближайших нескольких дней, рассказала 2 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Наиболее интенсивно, ярко процесс прошёл сегодня ночью. У нас проходил тёплый участок атмосферного фронта, и сначала он проявил себя дождём, и вот на час-полтора дождь сменился мокрым снегом. Поэтому, когда мы утром проснулись, у нас действительно поверхность земли оказалась покрыта снегом. Но для начала апреля — это естественное явление, ничего необычного нет. Сегодня днём уже будут осадки, это будет в основном такая морось», — приводит ее слова RT.

Также синоптик добавила, что температура воздуха будет повышаться в течение дня и потому выпавший снег должен растаять.

Кроме того, Позднякова указала, что в последующие дни ночью возможно выпадение осадков и местами гололедица, температура воздуха Москве — −1…+1 °С, по области — до — 3 °C. При этом она отметила, что в дневное время в этот период температура воздуха составит +6…+7 °С.

«Практически такая погода у нас сохранится в выходные дни. Повышение температуры и кратковременное прекращение осадков мы ожидаем днём в воскресенье и в самом начале следующей недели. Потому что в конце первой декады апреля возможны осадки, не исключено, что это тоже будет вперемешку мокрый снег и дождь. То есть практически до середины месяца ещё может подсыпать снежка и мокрого снега», — заключил синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 2 апреля будут идти дождь и мокрый снег.