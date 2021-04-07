Село Краснощёково, Алтайский край, , 08:14 — REGNUM В условиях установления по-настоящему весенней погоды скоплениие талых вод произошло в райцентре Краснощёково (Алтайский край). Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, сегодня, 7 апреля, туда направлены восемь сотрудников аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

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Они везут с собой комплект водоналивных дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС отмечали: в верховьях рек Бия и Катунь наблюдается до 200% запаса снега, и при резком потеплении это грозит затоплением населённых пунктов.

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