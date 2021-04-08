Барнаул, , 10:44 — REGNUM В Алтайском крае возбуждено ещё одно уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей обрушение части стены жилого дома в Барнауле. Как следует из официального сообщения СУ СКР, поводом послужила ситуация, сложившаяся вокруг аварийного жилья, расположенного по улице Советской Армии, 54.

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По данным следствия, ещё в 2013 году межведомственной комиссией по оценке жилых помещений она было признано таковым и подлежало сносу.

«При этом 11 из 30 помещений в нем находятся в муниципальной собственности. До 2015 года были установлены сроки отселения физических лиц из многоквартирного дома. Однако чиновниками комитета ЖКХ города мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании принято не было», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае вновь наблюдается ранняя весна, и активное снеготаяние несёт огромную угрозу аварийному жилому фонду. В Барнауле в ночь на 6 апреля пришлось экстренно эвакуировать более 50 жильцов дома по ул.1-я Западная, 51: произошло обрушение несущих конструкций. СКР также возбудил уголовное дело во статье «Халатность».

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