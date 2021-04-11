Барнаул, , 17:28 — REGNUM Активная фаза паводка в Алтайском крае стала причиной, по которой спасателям пришлось оказывать помощь рыбакам на Склюихинском водохранилище. Подробности 11 апреля сообщает региональное ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Алтайские спасатели помогли рыбакам МЧС

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По словам спасателей, группа рыбаков отправилась за уловом на водохранилище. Когда они попытались вернуться к оставленным неподалёку автомобилям, выяснилось, что уровень воды повысился, дорога подтоплена из-за резкого притока талой воды, причем довольно сильно.

Как пояснил руководитель патрульной группы №6 Денис Грачёв, когда стало очевидно, что вернуться тем же путем любители рыбной ловли не могут, они обратились за помощью к спасателям. Всего в данной ситуации оказались десять человек. Эвакуация завершилась успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Алтайского края зарегистрированы подтопления15 населенных пунктов в восьми муниципальных образований (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Солонешенский районы).

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