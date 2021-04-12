Саратов, , 14:12 — REGNUM Сельхозпредприятия Саратовской области приступили к весенне-полевым работам. По мере нарастания температуры воздуха объемы будут увеличиваться, сообщает пресс-служба губернатора.

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Для боронования зяби первыми вышли аграрии Балашовского, Дергачевского, Романовского, Самойловского и Новоузенского районов. Данные работы способствуют сохранению влаги в почве для эффективного возделывания сельхозкультур. На сегодняшний день труженики села провели боронование на площади более 12 тыс. гектар. Помимо этого, продолжается подкормка озимых культур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сельхозпредприятия приступили к весенне-полевым работам. Пока проводится подкормка озимых культур и многолетних трав. Массовое начало сезонных работ запланировано со второй половины апреля.

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