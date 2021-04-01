Москва, , 06:31 — REGNUM В четверг, 1 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 2 апреля в Москве облачно, дождь, мокрый снег. Температура воздуха — +2… +4 °C.

Ветер юго-западный, западный (ночью северный) 6−11 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +6… +11 °C днём и 0… +5 °C ночью.

В пятницу, 2 апреля, днём в столице ожидается +5… +7 °C, облачно, дождь, мокрый снег. По области +2… +7 °C. Ночью в регионе ожидается −1… +1 °C, облачно, местами небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C.

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