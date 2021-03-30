Красногорск, , 14:40 — REGNUM В Подмосковье ожидается сильный ветер с дождем. По этой причине министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало сообщение, в котором призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность.

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По прогнозам синоптиков с 30 марта и до утра 31 марта в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12−17 метров в секунду и небольшой дождь.

«Не спешите на дорогах, соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров, держите дистанцию и будьте аккуратны при движении в черте населенных пунктов. Также не паркуйте транспорт под деревьями и шаткими конструкциями», — сказано в обращении регионального министерства транспорта.

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