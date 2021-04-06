Казань, , 11:26 — REGNUM В Буинском районе Татарии из-за обильного таяния снега произошло подтопление низководных мостов у населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы. Об этом стало известно 6 апреля около 9:00 (мск) после мониторинга паводковой ситуации в регионе.

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Установлено, что уровень воды над дорогой поднялся на 45 см. Добраться в подтопленные населенные пункты можно по объездным путям.

Также частично затоплена грунтовая дорога в селе Качелино Арского района. Уровень перелива достиг 10 см. В село можно заехать через соседний населенный пункт. Для людей открыто движение по пешеходному мосту. Необходимый запас продуктов в магазине и автолавках есть. Фельдшерские пункты продолжают работу в обычном режиме.

ИА REGNUM напоминает, жители города Набережные Челны недовольны благоустройством улиц, которых во время весенних дождей и активного таяния снега буквально заливает, тротуары превращаются в большую лужу.

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