Красноярск, , 10:58 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района Красноярска организовала проверку по информации о подтоплении жилых домов в районе реки Бугач. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в краевой прокуратуре.

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В ходе проверки ведомство даст оценку полноте и своевременности действий районной администрации, специализированных организаций по ликвидации последствий разлива реки Бугач. Также прокуратура проанализирует причины возникновения этой ситуации.

На особом контроле — вопросы соблюдения прав пострадавших граждан, готовности администрации района к ликвидации ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 7 апреля подтопило несколько домов на реке Бугач. Изначально сообщалось о трёх подтопленных домах, затем их количество выросло до пяти.

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По данным мэрии Красноярска, также подтоплены дворовые территории. На месте работает техника. Из дома в переулке Лесосибирском эвакуированы четыре человека, в том числе двое детей. К вечеру 7 апреля уровень воды в реке Бугач стабилизировался. На территории подтопления объявлен локальный режим ЧС.

«Это позволит нам более основательно подойти к решению вопроса о материальной помощи семьям, чьи дома пострадали из-за паводка. У нас есть муниципальная выплата в размере 10 тысяч рублей. Но также будем оценивать нанесённый ущерб, чтобы уже по итогам объективно подсчитать размеры компенсаций», — подчеркнул мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

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