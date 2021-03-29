Казань, , 10:24 — REGNUM За зимний период с улиц в столице Татарии вывезли 950 тыс. тонн снега или около 190 тыс. самосвалов, что больше прошлогоднего показателя на 35%. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба мэрии.

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На казанских снегоплавильных пунктах переработали за сезон 550 тыс. тонн или 58% от всего собранного снега. Оставшуюся часть утилизируют на 16 временных местах складирования, которые впоследствии очистят от мусора и грязи.

Работы по зимнему содержанию дорог в городе заканчиваются с 15 апреля. Подрядные организации приступили к переоборудованию уборочной техники для работы в летнем режиме. Всего к уборке дорог летом привлекут 280 единиц техники, из которых 110 — поливомоечные машины, 60 единиц вакуумных и подметально-уборочных машин и прочая техника.

Всю улично-дорожную сеть Казани, а это более 21 млн кв. метров, запланировали очистить к началу мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани погодные условия позволили приступить дорожникам к ямочному ремонту улиц. Из муниципального бюджета на эти цели в текущем году выделяется 93 млн рублей. Всего запланировали устранить ямы на площади более 45 тыс. кв. метров.

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