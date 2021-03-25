Пенза, , 09:36 — REGNUM В Пензе после травмирования мужчины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Инцидент произошел днем 21 марта, когда с крыши одного из домов по улице Володарского в Пензе произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, проходившего вместе с супругой по тротуару вдоль дома. В результате мужчина получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

По предварительным данным следствия, случившийся факт мог произойти из-за ненадлежащей очистки крыши дома от снега и наледи работниками подрядной организации. Предстоит установить лиц, проводивших работы по очистке кровли дома. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в начале февраля сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели осмотр 210 придомовых территорий многоквартирных домов на предмет уборки снега и очистки крыш от наледи. Недостатки были выявлены по 96 домам.

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