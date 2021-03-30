Чита, , 14:05 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие два дня.

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Как сообщает 30 марта региональное ГУ МЧС РФ, С 31 марта по 2 апреля порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит восемь — 13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Чите наблюдали исключительно редкое погодное явление: мокрый снег сопровождался грозой.

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