Чебоксары, , 13:51 — REGNUM В Чувашии температура воздуха достигает +13 градусов тепла и будет ещё теплее. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

По его словам, 10 апреля в республике ожидаются дожди, может выпасть четверть месячной нормы. Средняя температура составит +4…+9 градусов тепла.

11 апреля станет ещё теплее, а 12 апреля возможны кратковременные дожди при температуре +11…+16 градусов тепла.

13 апреля прогнозируется потепление до +25 градусов (на юге республике) благодаря поступлению тропической воздушной массы, в северной части Чувашии температура может подняться до +20 градусов.

По предварительным расчётам, в конце следующей недели, 16 — 18 апреля, резко похолодает, может выпасть снег.