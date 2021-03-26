Краснодар, , 13:24 — REGNUM Формирование смерчей возможно 26 марта над Чёрным морем у побережья Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

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По информации мэрии, один смерч уже был зафиксирован 26 марта в 07:18 в районе Адлера над акваторией Чёрного моря.

«До конца суток 26 марта на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — уточнили в администрации Сочи.

Городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды.