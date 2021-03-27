Москва, , 02:34 — REGNUM Ряд регионов в Центральной России, а также в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в ближайшие несколько дней столкнутся с аномально теплой погодой. Об этом 26 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По его словам, в Центральной России температурные значения будут выше нормы на 2−5 градусов, а в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — на 6−7 градусов.

При этом в других регионах отклонение составит 7−12 градусов. Максимальное превышение нормы будет наблюдаться в Якутии.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно — температура выше нормы на 7−9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», — сказал Вильфанд, слова которого цитирует ТАСС.

Специалист добавил, что в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока прогнозируется погода с температурой воздуха от 4 до 8 градусов тепла днем, а на столбиках уличных термометров во Владивостоке следует ожидать двузначных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта власти Новосибирска объявили в городе режим повышенной готовности из-за таяния огромных сугробов на фоне резкого потепления.

В этот же день в МЧС РФ по Иркутской области сообщили, что в регионе из-за теплой погоды начался активный процесс разрушения льда на водоемах.

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