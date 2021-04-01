Уфа, , 12:11 — REGNUM Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 2 апреля на территории региона ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, снег и дождь. Также может произойти налипание снега на деревья и провода.

Днем в некоторых районах республики ожидается дождь. Ночью столбик термометра может упасть до 0 °C, а днем температура воздуха может подняться до +8°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе снежная глыба рухнула с крыши дома на школьника.