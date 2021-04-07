Москва, , 17:36 — REGNUM Обильные осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Москве в ближайшие сутки, передаёт 7 апреля портал «Метеоновости».

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"Прошедшие сутки настроили на солнце и дальнейшее потепление, но сбой в весне 8 апреля принесет южный циклон», — говорится в сообщении.

По данным метеобюро Москвы и Московской области, в связи с выходом южного циклонаи его активизацией при встрече с холодным атмосферным фронтом с запада предстоящей ночью и утром 8 апреля в столице будет идти мокрый снег разной интенсивности.

В связи с этим ожидается восстановление временного снежного покрова высотой до двух сантиметров. По прогнозу синоптиков, этот снег пролежит до утра 9 апреля.