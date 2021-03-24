Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге в среду, 24 марта 2021 года, установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Предыдущий рекорд для этого дня продержался 83 года.

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Как сообщили в петербургском гидрометцентре, во второй половине дня 24 марта на объединенной гидрометеорологической станции температура воздуха достигла рекордных +11,0 градусов, тем самым перекрыв максимум для этого дня, который был установлен в 1938 году и составлял +10,6 градуса.

По данным на 15:30 мск в Петербурге +10,6 градуса, влажность 46%, юго-западный ветер 4−10 м/с.

Итоговое значение максимальной температуры воздуха за сегодняшний день будет известно в 21:00.

Напомним, погодная ситуация в Северной столице формируется теплым сектором обширного циклона.

В четверг, 25 марта, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3 гр., днем +5…+7 гр. Ночью на дорогах местами гололедица.

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