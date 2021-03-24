Барнаул, , 11:11 — REGNUM В Барнауле, где порывы ветра 24 марта, достигали 22 метров в секунду, оперативно устранили последствия ряда происшествий. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, убраны деревья, упавшие на проезжую часть и трамвайные пути.

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В 12.30 по местному времени восстановлено движение на Новом мосту, где опрокинулся контейнер грузового автомобиля. В усиленном режиме в Барнауле сегодня работают дорожные и аварийно-спасательные службы.

Пригородные РЭС завершают восстановление электроснабжения в пригороде Барнаула. Ремонт поврежденных кровель нескольких зданий остается на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, алтайские спасатели предупредили о сильном ветре, порывы которого местами будут достигать 32 метров в секунду.

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