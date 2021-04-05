Тюмень, , 14:17 — REGNUM В Тюмени 6 апреля ожидаются мокрый снег, дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Температура воздуха днём, по прогнозу синоптиков, ожидается +5…+10С, ночью −3…+2С.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах, предупреждают в спасательном ведомстве.