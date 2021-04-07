Красноярск, , 09:01 — REGNUM Ночью 7 апреля в Красноярске подтопило несколько домов на реке Бугач. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Из-за резкого таяния снега переполнилось озеро «Парк Октябрьский». Излишек воды через автоматический водосток был сброшен в реку Бугач. В реке повысился уровень воды, в результате подтопило один частный дом в переулке Лесосибирский и два частных дома на улице 6-я Пригорная. В некоторых хозяйствах подтопило подворья.

Из дома на Лесосибирском эвакуировали четырёх человек, в том числе двоих детей. Им предоставили временное жильё из маневренного фонда. Жители 6-й Пригорной находятся у своих родственников.

К жилым домам в переулке Лесосибирском и на улице Каратузской ведётся экстренная отсыпка береговой линии. Задействовано шесть единиц техники.

Уровень воды в Бугаче контролируют спасательные службы города. В ГорДК готов пункт временного размещения на 66 человек.

По данным специалистов, визуально уровень воды в Бугаче понижается. Проезжая часть улицы Калинина не подтоплена. Каких-либо аварийных отключений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае скоплениие талых вод произошло в райцентре Краснощёково.

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