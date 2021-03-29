Орел, , 10:54 — REGNUM Вероятность подтопления низководных мостов вероятно в трёх районах Орловской области, сообщили 29 марта в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В частности, из-за интенсивного снеготаяния есть вероятность подтопления низководных мостов в Орловском районе — в населённых пунктах Круглый и Сабурово, в Ливенском районе в населённом пункте Крутое, а также в Новосильском районе в населённом пункте Измайлово.

В случае перекрытия движения по низководным мостам будут функционировать объездные пути. В Орловском районе объехать подтопленный мост можно по маршруту н.п. Круглый — н.п. Красный Сабуровец — н.п. Малая Саханка — г. Орёл; н.п. Сабурово — н.п. Малая Саханка — г. Орёл. В Ливенском районе объезд будет действовать по маршруту автодорога Р-119 Орел — Тамбов, н.п. Крутое — н.п. Верхнее Крутое, в Новосильском районе — н.п. Вяжи — н.п. Одинок.

По данным на утро 28 марта в Орловской области из-за подъёма воды подтоплены два низководных моста в Орловском районе (населённый пункт Тайное) и в Мценском районе (населённый пункт Городище). Проезд по этим мостам закрыт. В Мценском районе имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту Городище — Апальково — Отрадинское. В Орловском районе есть объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту Тайное — Белоберёзовский — Орел.