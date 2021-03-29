Москва, , 10:39 — REGNUM В понедельник, 29 марта, в столице России будет наблюдаться малооблачная погода, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом 29 марта рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Сегодня погода будет обусловлена влиянием антициклона, малооблачно, без осадков, +10… +12 °C в столице, до +13 °C в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2−7 метров в секунду», — приводит его слова РИА Новости.

Также Синенков рассказал, что атмосферное давление в Москве и Московской области в этот день повысится до 761 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, комментируя, что значит «персиковое лето», что оранжевым и персиковым цветом обозначаются зоны с отклонением от климатической нормы на прогностических картах.