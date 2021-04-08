Петропавловск-Камчатский, , 10:16 — REGNUM В соединениях, частях и на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, дислоцированных на Камчатке, в связи с приближением снежного циклона ввели режим повышенной штормовой готовности. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

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«В штабах Войск и сил на Северо-востоке России и в подводных силах ТОФ ведётся мониторинг ситуации, в плановом порядке налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов Камчатского края», — говорится в сообщении.

На боевых кораблях и вспомогательных судах ТОФ заведены дополнительные швартовые, корабельное имущество закреплено по-штормовому. Резервные источники питания на военных объектах подготовлены к аварийному включению. Спасательные суда флота подтвердили готовность к выполнению своих задач.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» провёл на полигоне в заливе Петра Великого серию артиллерийских стрельб по береговым целям.

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