Новосибирск, 12 апреля 2021, 06:53 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 12 апреля, ожидаются «неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности». Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
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Уточняется, что «чёрное небо» накрыло город с 19:00 11 апреля. Согласно данным гидрометцентра, режим продлится до 10:00 12 апреля.
Сегодня, 12 апреля, в первой половине дня в Новосибирске будет без осадков, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура воздуха +6… +8 °C.
При этом по региону прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, утром на дорогах местами гололедица, температура воздуха +8… +13 °C.