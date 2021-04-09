Москва, , 10:07 — REGNUM В период сезонной аллергии жителям России, страдающим от поллиноза, следует наблюдать за концентрацией пыльцы-аллергена через интернет или на время сменить место жительства. Эти и другие рекомендации опубликованы 9 апреля на сайте Роспотребнадзора.

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Поллиноз — это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Основные его проявления — насморк, заложенность носа, приступы чихания, а также покраснение, отечность и зуд век.

Гражданам рекомендовано обращаться к врачу аллергологу-иммунологу при подозрениях на поллиноз. Он назначит лекарства и посоветует, как организовать быт.

На период цветения растений влияют погодные условия. Отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе позволяют специализированные интернет-сайты и мобильные приложения.

В ведомстве также посоветовали поменьше находиться на открытом воздухе в этот период, не ездить на природу, не открывать окна, установить в жилище системы для очистки и фильтрации воздуха и специальные оконные сетки, а также каждый день проводить влажную уборку.

«Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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