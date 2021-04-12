Уфа, , 14:34 — REGNUM Движение транспорта закрыто еще на одном участке дороги в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

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Сообщается, что движение транспорта из-за подъема уровня паводковых вод закрыто на автодороге в Миякинском районе до 23:00 часов 13 апреля.

«В связи с подъемом уровня паводковых вод до 23.00 часов 13 апреля закрыто движение для всех видов транспорта в Миякинском районе на автодороге Миякитамак-обход с. Нарыстау на участке км 29+000 — км 30+990 (в районе с. Нарыстау близ границы с Альшеевским районом). Объезд возможен по дорогам М5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки от с. Миякитамак до п. Раевский и Раевский-Чебенли», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 12:00 часов 13 апреля закрыто движение на автодорогах в Кармаскалинском районе. Также было закрыто движение на автодороге в Чишминском районе.