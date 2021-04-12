Уфа, 12 апреля 2021, 14:34 — REGNUM Движение транспорта закрыто еще на одном участке дороги в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
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Сообщается, что движение транспорта из-за подъема уровня паводковых вод закрыто на автодороге в Миякинском районе до 23:00 часов 13 апреля.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 12:00 часов 13 апреля закрыто движение на автодорогах в Кармаскалинском районе. Также было закрыто движение на автодороге в Чишминском районе.