Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM Минувшая зима в Горно-Алтайске признана рекордной по количеству выпавшего снега. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, высота снежного покрова составила 85 см, что превышает норму за последние 30 лет.

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«К примеру, уровень снега зимой 2020 года равнялся 43 см, в 2013 и 2015 годах — 71 и 74 соответственно. Самая снежная зима в истории города была в 1969 году, тогда выпало 94 см снега», — отметили в мэрии.

В течении января коммунальщики вывезли с улиц города более 80 тыс. кубометров снега, потратив около 6 млн рублей. Снег вывозился на специально отведённые места отвала. Между тем, тёплая погода, установившаяся в регионе и активное таяние снега грозит новыми проблемами.

Напомним, что местные жители регулярно жаловались на плохую уборку снега на улицах горожа. Как сообщало ИА REGNUM, к критикующим присоединился глава республикиОлег Хорохордин., который призвал более оперативно убирать дороги от снега.

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