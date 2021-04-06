Пенза, , 10:00 — REGNUM В Пензе регистрируется рост аварийных ситуаций на сетях водоотведения. Этому способствует паводок. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40−50%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Так, в минувшие выходные в районе торгового центра «Олимп» произошёл провал канализационного коллектора. По словам главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Юрия Ильина, это один из наиболее проблемных участков сетей водоотведения. Аварийный участок трубопровода для восстановления его пропускной способности заменили на новый, после чего будет произведено восстановление благоустройства и асфальтового покрытия. Работы на объекте выполнялись до полного восстановления. Отключения водоснабжения не потребовалось.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в зону подтопления при максимальном уровне половодья входят 26 участков. В городе подготовили 108 пунктов временного размещения населения (гостиницы, санатории, учреждения образования). Сюда при необходимости смогут эвакуировать до 75 тыс. пензенцев.

Читайте также: Около 75 тыс. жителей Пензы смогут эвакуировать во время паводка