Барнаул, , 07:37 — REGNUM Алтайский край вступил в активную фазу половодья, заявил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров по итогам визуального мониторинга, осуществленного 8 апреля на вертолёте МИ-8. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Паводковая обстановка в Алтайском крае МЧС

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Участники авиаразведки уделили внимание окрестностям населённого пункта Карпово-2. С учетом предполагаемых на ближайшие дни погодных условий (ожидаются осадки), возможно вскрытие реки Чарыш ниже села Карпово-2 в районе села Белоглазово Шипуновского района, а также продолжение вскрытия рек Алей и Ануй на отдельных участках. На данной территории есть риск образования заторов льда и связанных с этим резких подъемов уровней воды.

«Для контроля обстановки на территории региона сегодня работает пять оперативных групп. Здесь, в селе Карпово-2, в ходе превентивной работы организовано развёртывание водоналивных дамб, проводятся все необходимые мероприятия», — подчеркнул Александр Макаров.

По его словам, на данный момент случаев подтопления жилых домов в Алтайском крае не зарегистрировано. Активное снеготаяние приводит к скоплениям талой воды на территориях, на реках сохраняется угроза ледовых заторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким потеплением в Алтайском крае обострилась паводковая обстановка. Талые воды затопили несколько трасс, их пришлось перекрыть. В восьми районах Алтайского края (Чарышский, Краснощековский, Локтевский, Петропавловский, Курьинский, Усть-Калманский, Шипуновский, Третьяковский) введен режим повышенной готовности.

Читайте также: На Алтае закрывают дороги из-за талых вод