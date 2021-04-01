Пермь, , 12:17 — REGNUM В апреле Пермский край окажется на периферии зоны с крупной положительной аномалией температуры воздуха, которая сформируется над севером Западной Сибири и Урала. Средняя температура месяца в регионе прогнозируется выше нормы 3−4°С, а местами на северо-востоке на 5 °C, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального университета.

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Апрель в Прикамье может стать самым теплым с 2012 года и занять второе место по средней температуре в XXI веке.

Во второй декаде месяца ожидается сухая и очень теплая погода до +20°С. При поступлении тропического воздуха из Средней Азии (15−20 апреля) в Пермском крае возможен стремительный сход снежного покрова, формирование пиков половодья на две недели раньше средних сроков.

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