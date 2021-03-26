Красноярск, , 03:36 — REGNUM В пятницу, 26 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:20 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 26 на 27 марта ожидается до −3… −1 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В субботу, 27 марта, в Красноярске до +2… +4 °C днём и −3… −1 °C ночью, облачно, временами небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье, 28 марта, в Красноярске ожидается до +5… +7 °C днём. Ночью — до 0… +2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 17−22 м/с, метель. В Туруханском районе порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, метель. В южных районах Красноярского края порывы северного ветра до 15−18 м/с, на дорогах центральных и южных районов гололедица.

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