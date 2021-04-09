Пенза, , 11:29 — REGNUM В Пензенской области с 9 апреля по 15 октября установлен период пожароопасного сезона. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

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На территории области в указанный период под запретом разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках. Горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов также запрещается.

Разведение костров допускается лишь на площадках, отделенных противопожарной полосой шириной не менее полуметра. После этого костер должен быть тщательно залит водой до полного прекращения тления или засыпан землей.

Для борьбы с лесными пожарами создан межведомственный оперативный штаб под руководством врио первого зампредседателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году на территории лесного фонда Пензенской области произошло 87 лесных пожаров, площадь которых составила 304,5 га. Все пожары были ликвидированы в день возгорания, крупных лесных пожаров не допустили. Самыми распространенными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и переход пламени с земель сельхозназначения.

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