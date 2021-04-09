Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Жителей Ленинградской области предупредили о надвигающемся шторме с порывами ветра до 15−20 м/с. Непогода разыграется к середине дня 9 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 апреля, начиная с 12:00—15:00 мск ожидается усиление юго-западного, южного ветра 15−20 м/с. Помимо этого, днем в большинстве районов ожидается небольшой, а на западе местами умеренный дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днём +4…+9 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

«9 апреля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области. Источник — загруженность автотрасс, низкое качество дорожного полотна, осадки, порывы ветра до 15−20 м/с, гололедица», — предупреждают в региональном управлении МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Погоду в Петербургском регионе сформирует циклон «Винсент»