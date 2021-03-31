Красноярск, , 07:00 — REGNUM В горных районах Красноярского края с 31 марта по 2 апреля сохраняется возможность схода лавин. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на информацию гидрометцентра.

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В ведомстве подчеркнули, что все горные районы края являются потенциально лавиноопасными с момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения.

Жителей и гостей региона просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

Самыми лавиноопасными в крае специалисты назвали участки в Курагинском (на 26 — 28 км автодороги Р-01 «Курагино-Черемшанка») и в Ермаковском на 601−605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей») районах.

Добавим, с начала 2021 года в Красноярском крае уже произошло более 70 сходов снежных масс.

Как сообщало ИА REGNUM, о лавинной опасности предупредили жителей Сахалина.

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